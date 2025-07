C’è un caso che sta condizionando il presente ma anche il futuro dell’Inter. Marotta conferma Calhanoglu, ma anche in caso di cessione la scelta futura non cambia (AnsaFoto) – serieanews.com “Calhanoglu è nostro, arriverĂ quanto prima e sarĂ in ritiro “. Parola di Giuseppe Marotta, che all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A ha confermato la sensazione che girava negli ultimi giorni: Hakan Calhanoglu, per il momento, resta all’Inter. Regista turco confermato, quindi, ma non certo perchĂ© il club abbia deciso di blindarlo o si sia incatenato per trattenerlo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Marotta su Calhanoglu e una scelta "politica": dove sta andando il mercato dell'Inter