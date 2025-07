Folla di fan in strada Tratto chiuso all’alba | E il quartiere paga

Giovanissimi accalcati all’aperto. Un tratto di strada chiuso "in anticipo". I due elementi, consequenziali, hanno avuto l’effetto di dare fuoco alle polveri in un quartiere, quello di San Siro, in cui i cittadini esasperati puntano da tempo il dito contro i disagi che si ripresentano ogni estate, a ogni concerto. Ieri era il giorno atteso da migliaia di ragazzi arrivati apposta per l’artista Olivia Rodrigo, ventiduenne statunitense che si sarebbe esibita all’Ippodromo Galoppo per il suo Guts World Tour accendendo gli entusiasmi dei suoi fan che a decine hanno raggiunto il quartiere. L’effetto? "Alle 8 il “curvone“ di viale Caprilli era già chiuso al traffico, con code interminabili e gravi disagi non solo per i residenti ma anche per chi si doveva recare al lavoro", ha segnalato il Comitato per la tutela del verde cintura urbana di Milano - Parco Ovest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Folla di fan in strada. Tratto chiuso all’alba: "E il quartiere paga"

L'ecomostro di via Tiro a Segno verrà recintato, pronti a partire i lavori: un tratto di strada sarà chiuso - Ci siamo. L'ecomostro di via Tiro a Segno sarà ingabbiato. Con quasi un mese di ritardo, rispetto alla data inizialmente comunicata dagli uffici del Comune, domani e inizieranno i lavori di recinzione dell'edificio, che successivamente dovrebbe essere abbattuto per riqualificare l'intera area.

Lavori di potatura, interrotto il transito per due giorni lungo il tratto di strada - Nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 aprile, dalle 8 alle 19 per consentire l'esecuzione di lavori di potatura a cura di privati, via Aldighieri, a Ferrara, sarà interrotta al transito nel tratto tra il controviale Cavour e via Macalister-Byron.

Muraglione pericolante, chiuso un tratto di strada - Circolazione interdetta in via San Nazaro, tra i civici 36 e 38 per un muraglione pericolante in un tratto di strada molto stretto.

Riaperta al traffico strada San Bartolo, tra via del Monastero e via Tolmezzo. l tratto era stato chiuso ieri a seguito di uno smottamento del terreno, causato da una rottura di una tubatura di un’abitazione privata. Gli uomini del Centro Operativo e i Vigili del Fu Vai su Facebook

Bagnoli, cedimento in via Tacito: strada chiusa, "intrappolati" i ... - Il tratto di strada è stato chiuso ed è l’unico accesso al Pendio di Agnano; istituito senso unico alternato in via Candia. Scrive fanpage.it