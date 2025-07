La Zaf chiude di colpo A casa in cinquanta

La Zaf chiude e lascia a casa 50 dipendenti. La storica azienda di Zibido San Giacomo con oltre 70 anni di attivitĂ da sempre proprietĂ della famiglia Zentile, ha avviato ieri, senza alcun preavviso, una procedura di cassa integrazione straordinaria per cessazione d’attivitĂ . La denuncia arriva dalla Fiom di Milano. La fabbrica, che occupa 50 dipendenti, produce scaffalature metalliche per grandi magazzini. Negli ultimi anni ha visto un calo degli ordinativi e il susseguirsi di amministratori mentre quello di cui non c’è stata traccia sono stati gli investimenti indispensabili per la continuitĂ produttiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Zaf chiude di colpo. A casa in cinquanta

THE COUPLE CHIUDE: VIP TORNATI A CASA, MONTEPREMI IN BENEFICENZA, IL GRAZIE A ILARY - The Couple, il reality game di Canale 5 dedicato alle dinamiche di coppia, da oggi si interrompe con un gesto concreto di solidarietà di Mediaset, d’accordo con Endemol Shine Italy.

Basket Serie B Interregionale / La Goldengas Senigallia chiude in casa con un match ininfluente - Domenica 27 aprile contro Palestrina alle ore 18. SENIGALLIA, 25 aprile 2025 – La Goldengas Senigallia chiude la seconda fase con un match del tutto ininfluente.

