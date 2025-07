spal dal campo al tribunale liquidazione giudiziale primi atti contro tacopina

La parabola societaria della vecchia Spal potrebbe ben presto trasformarsi in un caso giudiziario. Mentre la nuova proprietĂ argentina si presenta alla cittĂ e ai tifosi, gli avvocati di dipendenti e fornitori si apprestano a presentarsi in tribunale per cercare di ottenere le somme che ancora attendono dalla vecchia compagine guidata da Joe Tacopina. Il primo passo in questo senso è di ieri pomeriggio, quando è stata presentata un’istanza di liquidazione giudiziale per mano degli avvocati Massimo Sgarbi e Matteo Pancaldi, che assistono una trentina di lavoratori. "Si sono rivolti al nostro studio 37 dipendenti per procedere nei confronti di Spal srl e cercare di vedere riconosciute le mensilitĂ non pagate, procedendo con l’istanza di liquidazione giudiziale – spiegano i legali –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

