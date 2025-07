Domenica il treno storico da Avellino a Nusco tra tradizione gusto e scoperta

Un tuffo nella storia e nella cultura irpina: domenica 20 luglio 2025 torna il suggestivo viaggio a bordo del treno storico Irpinia Express da Avellino a Nusco, un'esperienza unica tra paesaggi mozzafiato, sapori autentici e accoglienza d’altri tempi. La partenza è fissata alle ore 9:00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

