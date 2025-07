I primi 100 anni di Anacleto Rocchi, l’ex fornaio con la passione del ballo.

Festa grande a Roncofreddo nella casa di Anacleto Rocchi, detto Cleto, che domenica ha compiuto 100 anni. Nato a Longiano il 13 luglio 1925 nella vita ha sempre fatto il fornaio, prima vicino al teatro Petrella e poi a Gatteo Mare. Anacleto si sposò il 23 aprile 1950 a Longiano con Rina Ronconi di Zagarolo di Roma, ma originaria di Santa Paola di Roncofreddo e rimase vedovo il 19 febbraio 2020. E’ stato festeggiato dai figli Aureliano e Loretta, dalla nuora Anna Maria e dal genero Tarik Blailita, i nipoti Marianna e Linda, i pronipoti Leonardo e Minerva. Dice Anacleto Rocchi: "Rimpiango i bei tempi del fornaio, anche se ogni notte era diventato per me il giorno in quanto a mezzanotte c’era la sveglia, non c’erano i macchinari e si faceva tutto a mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

