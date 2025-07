Varco Manzoni tubo rotto e reperti sotto la strada | slitta il cantiere a Porta Carlo Alberto

Il Comune di Treviso ha¬†modificato il programma di chiusura dei cantieri di Varco Manzoni e Porta Carlo Alberto.¬†Una tubatura¬†del gas rotta¬†durante il taglio del conglomerato bituminoso¬†e il ritrovamento sotto la sede stradale di una vecchia muratura in mattoni hanno determinato un riadattamento. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: varco - manzoni - sotto - porta

Varco Manzoni, tubo rotto e reperti sotto la strada: slitta il cantiere a Porta Carlo Alberto; Popolarissima domenica 16 marzo: tutti i divieti al traffico; Mercato, rinviato di un mese il trasloco delle bancarelle: se ne riparlerà ad aprile.

Fuga di gas nel cantiere, bucato un tubo durante i lavori per salvaguardare le mura - Un piccolo taglio, provocato per errore, ma abbastanza profondo da causare una fuga di gas percepita lungo il tratto di interno mura che collega i varchi Manzoni e Filippini. Secondo ilgazzettino.it

Lavori per la salvaguardia delle mura, chiuso varco Manzoni: stop alle auto a partire dal 9 luglio - A Treviso a giorni prenderà il via un nuovo cantiere per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico cittadino. Da ilgazzettino.it