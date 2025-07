Tutti in piedi sul palco della Festa delle Felicità d’Argignano di Fabriano, presentata ieri, per la cerimonia di consegna delle benemerenze della 15esima edizione del Premio Castello di Argignano "Riconoscimento al merito", che ha il patrocinio del Comune di Fabriano, del Circolo della Stampa Marche Press, del Rotary Club Fabriano. Per il 2025 appuntamento a sabato alle 19 nell’area del Circolo Fenalc di Argignano dove si terrà la cerimonia di premiazione. Per la Categoria "Senior", premiato Patrizio Fattori, 61 anni, una vita sulle Rotelle con Fabriano, città cuore pulsante della sua passione: il pattinaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Festa delle Felicità di Argignano. Premi a Fattori, Stroppa e Marinelli