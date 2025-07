Un solo colpo alla testa ha ucciso Griselda

Un solo colpo, alla testa. Fatale. È quanto ha accertato l'autopsia eseguita ieri pomeriggio sul corpo di Griselda Cassia Nunez, la 44enne uccisa durante la festa di fine asilo della nipotina, nel cortile della casa di Marotta. È morta sul colpo. A stabilire da quale distanza sia partito il proiettile sarà ora la relazione medico-legale, ma intanto il dolore non aspetta referti: brucia, e attraversa due continenti. Mentre il corpo di Griselda attende il nulla osta per l'ultimo viaggio verso la Bolivia, dove la madre la aspetta per darle sepoltura, gli amici si mobilitano. Da parte degli amici è partita via social una raccolta fondi (Iban: IT65R3608105138207177307185 intestato a Kenia Vaca Cassia ) per coprire le spese del rimpatrio della salma, costose, complesse, ma necessarie per restituirle dignità e per consentire un ultimo abbraccio.

