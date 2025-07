Da rifugiata a Bomb Lady | la donna che ha cambiato la guerra contro Iran e Al Qaeda

Se il programma nucleare iraniano è stato annichilito, come ha più volte dichiarato il presidente Usa Donald Trump, e il conflitto tra Israele e Iran si è concluso in meno di due settimane lo si deve in gran parte agli effetti distruttivi generati dalle bombe GBU-57 lanciate dai bombardieri invisibili americani contro i siti sotterranei del regime degli ayatollah. Un merito che si estende ad Anh Duong, la donna alla guida del team di scienziati militari statunitensi che ha sviluppato gli armamenti precursori delle temibili bunker buster. Una storia degna di un film che il New York Times ha raccontato pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da rifugiata a "Bomb Lady": la donna che ha cambiato la guerra contro Iran e Al Qaeda

In questa notizia si parla di: iran - donna - rifugiata - bomb

Iran: Israele, morta donna gravemente ferita in attacco Teheran - Torino, 14 giu. (LaPresse) – Una donna, rimasta gravemente ferita nell’impatto di un missile iraniano su un edificio residenziale a Gush Dan, sulla costa mediterranea di Israele, è morta.

Attacco missilistico dell'Iran su Israele: Haifa e Tel Aviv nel mirino. Una donna uccisa da un missile nella Bassa Galilea - L’esercito israeliano rende noto che poco fa missili sono stati lanciati dall’Iran verso Israele. I sistemi di difesa stanno entrando in azione.

“E la pilota donna?”, la domanda che fa infuriare Hegseth dopo attacco a Iran – Video - (Adnkronos) – Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, nella conferenza al Pentagono sugli effetti dell'attacco americano ai siti nucleari iraniani si infiamma quando una giornalista fa notare che, nelle dichiarazioni, non è stato fatto riferimento alla presenza di una pilota donna sui bombardieri B-2.

Da rifugiata a Bomb Lady: la donna che ha cambiato la guerra contro Iran e Al Qaeda.

Da rifugiata a "Bomb Lady": la donna che ha cambiato la guerra contro Iran e Al Qaeda - Dietro le armi americane usate in Afghanistan e in Iran c'è una scienziata militare fuggita negli anni Settanta da Saigon ... Secondo msn.com

Perseguitato in Iran, rifugiato in Olanda, arrestato in Italia: l'incredibile storia di Mahdi Rahimian - L'uomo, imprenditore di origine iraniana e con cittadinanza dei Paesi bassi, sotto tutela perché cristiano, è stato fermato dalla Digos non ... Riporta huffingtonpost.it