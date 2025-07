TS – insieme anche tra Juve e Real

Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Uno è rimasto diventando il numero 10, l'altro è il grande rimpianto juventino dopo il passaggio in estate dal Bournemouth al Real Madrid per 60 milioni di euro: Kenan Yildiz e Dean Huijsen hanno vissuto due percorsi diversi in questi ultimi anni, ma sono rimasti grandi amici dopo l'esperienza vissuta, seppur per poco insieme, in bianconero. Sotto la guida di Montero nella Primavera 20222023, solo 33 presenze insieme per un totale di 2.176 minuti, ma mai in Serie A. Tra i due un continuo rincorrersi tra Under 19 e Next Gen con la promozione per entrambi a novembre 2023 in prima prima squadra con Allegri.

Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Da Gil Puche a due giocatori della Juve Primavera: ecco chi era presente - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve: baby bianconeri insieme alla Prima Squadra. Tutti i dettagli sui ragazzi che si sono allenati con Tudor.

Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: comunicato e annuncio social - Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: comunicato e annuncio social La Juve ha comunicato il nuovo sponsor per la stagione 2025/26.

TS – Brambilla e la Juve Next Gen ancora insieme: ufficiale il rinnovo - 2025-06-28 16:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: La storia tra la Juventus Next Gen e Massimo Brambilla prosegue e si rinnova.

Dentro la crisi Juve: crea e segna poco, Milik l'unico decisivo - I numeri dicono che i bianconeri non sono pericolosi negli ultimi 35 metri: pochi tiri in porta e scarsa precisione. Come scrive sportmediaset.mediaset.it