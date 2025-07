Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! L’articolo che abbiamo preparato in esclusiva per gli abbonati parla del successo riscosso dagli anime giapponesi su Netflix. Da dove nasce questo exploit? E quali sono i titoli più visti? Vi abbiamo preparato una mini lista che non potete perdere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideAsia – Il boom degli anime giapponesi su Netflix