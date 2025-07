Mercato Juve svelato il grande obiettivo di Comolli | per rinforzare la difesa può arrivare lui! Importanti novità

Mercato Juve, svelato il grande obiettivo di Comolli: tutti gli aggiornamenti sul nome accostato ai bianconeri. Il mercato Juve è attivamente impegnata a rafforzare la propria difesa e, come segnalato da Giovanni Albanese su X, Marc Pubill, giovane difensore classe 2003 dell' Almeria, è uno dei primi obiettivi nella lista di mercato del direttore generale Damien Comolli. Il club bianconero ha messo gli occhi su di lui come potenziale rinforzo per la difesa nella prossima stagione. Marc Pubill si è fatto notare nell'ultimo campionato di Liga, giocando con regolarità per l' Almeria in 34 partite e segnando un gol.

Balzarini “declassa” quei due attaccanti: «Sono degli pseudo obiettivi della Juve. Occhio all’intreccio tra quei due club». Il sorprendente annuncio di mercato - di Redazione JuventusNews24 Balzarini non crede all’opportunità che quei due attaccanti possano fare al caso della Juve: questi possono costituire un intreccio tra Napoli e Manchester United.

Mercato Juve: vuole rimanere a Torino! Il big bianconero non ha nessuna intenzione di andare via in estate, novitĂ importanti - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: vuole restare a Torino! Il top player bianconero non ha nessuna intenzione di partire in estate, dettagli importanti sul suo futuro.

Mercato Juve: partirà in estate! Via libera per l’assalto dei bianconeri? C’è l’indizio che avvicina questo giocatore a Torino… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: via libera per l’assalto del club bianconero? Ecco il segnale che avvicina questo giocatore a Torino… Ultimissimi dettagli.

