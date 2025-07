Agli studenti servono disciplina e severità di giudizio

Da un lato abbiamo l’ennesimo maturando che fa scena muta all’orale – ma lui è comunista e si scaglia contro il “governo di estrema destra” -, dall’altra abbiamo quel prof sgomento dallo studente bocciato a un passo dalla laurea che gli ha chiesto di essere promosso per potersi meglio concentrare sulla tesi. Sono due facce . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Agli studenti servono disciplina e severitĂ di giudizio

L'Esercito Italiano festeggia il suo 164esimo anniversario, le caserme aprono le porte agli studenti - E' stato celebrato a Messina il 164° anniversario della costituzione dell'Esercito, con una manifestazione intitolata "Alzabandiera con i Leoni", durante la quale alcune scuole del territorio hanno fatto visita alle caserme "Ainis", sede del 24° reggimento artiglieria "Peloritani"

Negli Usa docente vieta uso di ChatGPT agli studenti ma lo utilizza per le sue lezioni: la scoperta di una ragazza che chiede indietro la retta da oltre 8mila dollari - A febbraio 2025, Ella, studentessa dell'ultimo anno in un'università a Boston, si accorge che qualcosa non torna nei materiali del corso di organizzazione aziendale.

Iginio Massari agli studenti: "I soldi vanno e vengono, ma un mestiere resta. La passione trasforma il sacrificio" - L'intervento di Iginio Massari ha rappresentato il momento più atteso dell'evento organizzato presso il Cfp Ok School Academy di Brescia.

