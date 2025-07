Vertice in prefettura | Gruppo8 se ne andrà Il Comune | Sofalegname vuole produrre in Cina

Faccia a faccia in prefettura nel pomeriggio di ieri tra sindacati e operai, da una parte della barricata; rappresentanti legali di Gruppo8 e Sofalegname dall’altra. Al centro, a mediare la situazione, il prefetto Rinaldo Argentieri e il Comune di Forlì. I due schieramenti, invece di fronteggiarsi sull’asfalto sotto 40 gradi, si sono dati appuntamento nel palazzo del Governo in piazza Ordelaffi. Un tentativo di pace, dopo il lunedì ad alta tensione, con le forze dell’ordine in via Gramadora di fronte ai capannoni di Gruppo8, scenario di uno sciopero che va vanti da tredici giorni, con la protesta degli operai pakistani che chiedono di bloccare la ditta che sta per delocalizzare il lavoro in Cina, lasciando di fatto senza lavoro le maestranze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

