Tre opere di Dante Ferretti saranno esposte nella città dove è nato. Si tratta delle statue realizzate per l’ Expo di Milano del 2015, concesse in prestito al Comune di Macerata. Enolo, Fornaro e Pasticcina abbelliranno il loggiato di largo Beligatti, oggetto di un intervento di recupero ormai quasi concluso. Le statue erano state commissionate allo scenografo premio Oscar per pubblicizzare l’Expo, ed erano state esposte a New York, Pechino, Tokyo e Buenos Aires. Dopo l’Expo il Comune di Milano le mise all’asta e sei furono comprate da Giancarlo Cossiri. "L’idea di Cossiri – racconta l’assessore Silvano Iommi – era di fare qualcosa con le opere del maestro nella città dove è nato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le statue firmate da Dante Ferretti in largo Beligatti

