Le serate al Beky rivoluzionano la viabilità

Quattro serate di musica, migliaia di giovani in arrivo e un lungomare che si fa palcoscenico: Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere i grandi live del cartellone ‘ Heaven summer festival ’, in scena al Beky Bay, tra luglio a settembre. Per garantire sicurezza e ordine, il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità che coinvolgeranno viale Pinzon in occasione dei concerti in programma: 25 luglio (Shiva), primo agosto (Tony Boy), 22 agosto (Kid Yugi) e 6 settembre (Anna Pepe). Nei giorni degli eventi, dalle 21 alle 3 del mattino successivo, sarà vietato il transito su viale Pinzon nel tratto tra via dei Mille e via Pertini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le serate al Beky rivoluzionano la viabilitÃ