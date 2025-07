Gli alberi di Bologna Dopo la Lega ecco FdI Segnalazione all’Anac

L’idea era nata per portare un po’ di verde sotto le Due Torri, tra i portici, nelle piazze. Alla fine è diventata una querelle legale a colpi di esposti, con il dibattito che si acceso prima sulle pagine del Carlino, poi sui social e nei gruppi WhatsApp, infine nelle sedi giudiziarie. È il caso delle piante in vaso sistemate dentro le mura di Bologna in sette piazze strategiche per combattere le temperature estreme e l’effetto delle isole di calore. Il Comune ha speso oltre 128.000 euro per acquistare, allestire e manutenere circa 160 piante, tra alberi e arbusti: apriti cielo. La Lega ha subito tirato in ballo la Corte dei Conti, chiedendo conto della cifra spesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

