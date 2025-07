"L’aumento degli episodi di violenza che coinvolgono stranieri è preoccupante. La destra ha scelto di non gestirli, rinunciando a strumenti come il Siproimi ". Roberto Cherubini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, dopo la maxi rissa tra peruviani finita a coltellate in piazza Mazzini, analizza la situazione dell’ accoglienza a Macerata. Secondo il capogruppo pentastellato, "il sistema Siproimi garantiva un’accoglienza diffusa, regolata e orientata all’ integrazione. Certo, andava migliorato, ma eliminarlo senza proporre alternative è stato un atto di irresponsabilitĂ . Gli stranieri non spariscono perchĂ© si smantella un progetto; arrivano comunque, spesso fuggendo da guerre, crisi climatiche o povertĂ , ma ora lo fanno in un contesto dove non esiste piĂą alcun filtro, nessuna presa in carico, nessuna possibilitĂ di integrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Violenza in crescita, sugli stranieri la destra ha fallito"