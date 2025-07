gestire un ecommerce con il regime forfettario i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta

Il regime forfettario è compatibile con la gestione di un eCommerce? È possibile beneficiare dei vantaggi fiscali per vendere dei prodotti online? Sì, è possibile farlo. La risposta è positiva, almeno fino a quando il titolare di partita Iva è in possesso dei requisiti per continuare a rimanere nel regime di maggior vantaggio. È quindi possibile gestire un eCommerce ed optare per il regime forfettario, beneficiando delle varie agevolazioni a cui questa opzione permette di accedere. Una scelta che ha dei risvolti positivi anche sull’attività svolta online. Prima di proseguire, ad ogni modo, è bene ricordare che questo regime fiscale non permette di dedurre analiticamente i costi sostenuti per l’attività : questo, per quanti stiano gestendo un eCommerce, potrebbe essere uno svantaggio, soprattutto per chi ha un magazzino proprio (il discorso potrebbe cambiare per la più semplice attività di dropshipping, quando il venditore non detiene in proprio i prodotti che vende). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

