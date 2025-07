Fiorentina prove di 3-5-2 con Pioli al Viola Park Il preliminare di Conference al Mapei Stadium

FIRENZE – La Fiorentina giocherĂ lo spareggio per l’accesso alla fase a gironi di Conference League allo stadio di Reggio Emilia, il Mapei, terreno di gioco dove gioca il Sassuolo, neopromosso in serie A. Lo ha annunciato il direttore generale Alessandro Ferrari in occasione di un incontro sull’ipotesi della candidatura dello stadio di Firenze per gli europei 2032. Intanto in casa viola è attesa per la presentazione del tecnico Stefano Pioli, che giĂ da due giorni è alla guida del gruppo al Viola Park. Secondo giorno di ritiro per la Fiorentina al Viola Park e subito una doppia seduta di allenamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it