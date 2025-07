Fendente al collo per una catenina Turista americano ferito sul treno

di Alessandra Zanardi SAN GIULIANO Furti e aggressioni, ancora paura a bordo dei treni. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina all’altezza di San Giuliano Milanese, dove un 27enne che viaggiava su un treno della suburbana Melegnano-Milano Bovisa è stato accoltellato da tre aggressori che volevano rapinarlo della catenina d’oro che portava al collo. L’uomo, un turista americano, è stato accerchiato dai tre sconosciuti, descritti poi dalla vittima come nordafricani. Intuite le loro intenzioni, il giovane ha cercato di opporre resistenza e a quel punto è stato colpito con la lama al collo e ad una spalla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fendente al collo per una catenina. Turista americano ferito sul treno

In questa notizia si parla di: collo - catenina - turista - americano

Donna attraversa la strada nel cuore di Napoli, da un'auto le strappano la catenina dal collo - Nella tarda mattinata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano e ha denunciato due minori per furto con strappo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Zona Pantanella fuori controllo: si avvicinano con la scusa di una sigaretta e gli strappano la catenina dal collo - Zona Pantanella, a Foggia, è letteralmente fuori controllo. Dopo le innumerevoli aggressioni, episodi di inciviltà , furti e risse denunciate dai residenti, con le notizie pubblicate in anteprima su queste colonne, intorno alla mezzanotte di domenica 8 giugno, in viale Europa, due ragazzi a bordo.

"Mi hanno colpito alle spalle, buttato a terra e strappato la catenina dal collo" - Salve Foggiatoday, intorno alle 16.45 del 10 giugno, in viale Luigi Pinto ho subito un'aggressione da parte di due malfattori.

Fermato un uomo mentre tentava di scippare la catenina ad una turista spagnola nei pressi di piazza Garibaldi a Napoli ? Vai su Facebook

Fendente al collo per una catenina. Turista americano ferito sul treno; Accoltellato in treno per una catenina, turista 29enne ferito al collo da quattro giovani; Brutale rapina in treno: giovane americano accoltellato al collo dal branco per una catenina. Tre attacchi da gang.

Fendente al collo per una catenina. Turista americano ferito sul treno - L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina all’altezza di San Giuliano Milanese, dove un 27enne ... Come scrive ilgiorno.it

Accoltellato in treno per una catenina, turista 29enne ferito al collo da quattro giovani - Secondo la prima ricostruzione, era un gruppo di ragazzi di origine nordafricana. Secondo rainews.it