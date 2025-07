Il presidente del Rof resto io Vimini ribadisce la sua nomina | | Gli atti nulli? Vostra invenzione

"Il presidente del Rof? Sono io". E prima pure (anche se l’Anac dice di no). Daniele Vimini non si scompone. Ieri pomeriggio, incalzato in consiglio comunale da un’interrogazione della consigliera di opposizione Serena Boresta, ha ribadito la sua legittimitĂ alla guida della Fondazione Rossini Opera Festival. E, fuori dai microfoni dell’aula, ci ha confermato: "Il sindaco mi ha rinominato, mi sembra, il 25 maggio". Solo che, per l’ Anac, quella poltrona lui non avrebbe mai potuto occuparla. E non solo al Rof, ma anche alla Fondazione Pescheria, dove ha lasciato l’incarico il 21 marzo. La questione è annosa e spinosa: l’articolo 7 del decreto legislativo 392013, abrogato solo a febbraio dal Milleproroghe del governo Meloni, vietava ai membri di giunta e consiglio comunale di assumere incarichi gestionali in enti controllati dallo stesso Comune nei due anni successivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

