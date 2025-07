Santa Rosa 2025 niente tribune | sedie solo a piazza del Comune e pedane per i disabili

La macchina organizzativa per la festa di santa Rosa è ufficialmente in moto. La giunta comunale di Viterbo, presieduta dalla sindaca Chiara Frontini, ha tracciato le linee guida per l'edizione 2025 del trasporto della Macchina. Il 3 settembre, come già noto, non ci sarà l'estensione del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

