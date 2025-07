Addio Marco Schenetti Il maestro paracadutista | In volo con i più fragili

L’Arma modenese è in lutto a seguito della morte del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Marco Basilio Schenetti, 57 anni, venuto a mancare a seguito di complicazioni sanitarie lunedì mattina all’ospedale di Reggio Emilia. Ad esprimere profondo cordoglio Usmia Carabinieri: "Con lui perdiamo non solo un collega e un amico, ma un carabiniere che ha saputo onorare la divisa con dedizione, competenza e grande umanità. Sempre sorridente e disponibile, era il "delegato di Babbo Natale" che portava i doni ai figli dei Carabinieri sotto Natale", ricorda il sindacato. Marco, originario di Toano, ha iniziato la sua carriera come paracadutista nel prestigioso 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania di Livorno, venendo impiegato negli anni ‘80 e ‘90 in diverse missioni umanitarie in ambito internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio Marco Schenetti. Il maestro paracadutista : "In volo con i più fragili"

Morto Marco Schenetti, addio al carabiniere paracadutista dei ragazzi disabili: "Una vita per gli altri" - Il Brigadiere Capo Marco Schenetti per anni ha dedicato la sua vita agli altri condividendo la sua passione per il volo con le persone disabili e mettendosi a disposizione di chi non poteva lanciarsi da solo.

