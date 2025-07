Rowenta rivoluziona il modo di stirare | arriva AeroSteam

Si chiama Rowenta AeroSteam il nuovo stiratore verticale lanciato dal brand tedesco che ha più di un secolo di storia e che ha sempre posto attenzione al prodotto in maniera concreta, funzionale e vicina al consumatore. L'elettrodomestico rimuove perfettamente le pieghe in una sola passata grazie alla combinazione di vapore e aspirazione: un aspetto da non sottovalutare in quella che è diventata una quotidiana frenetica, caratterizzata da impegni serrati e dalla costante ricerca di soluzioni pratiche. Ecco quindi che la necessità di semplificare le attività domestiche è sempre più centrale. Tra queste c'è sicuramente la cura dei capi, emblema storico di una sfida in termini di tempo ed energia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

