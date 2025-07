Brescia al teatro Borsoni uno spettacolo sull’Italia maschilista

"Uno spettacolo che inizia dalla fine di una storia d’amore e finisce dove deve finire". Così Lorenzo Maragoni (nella foto) presenta ‘ Tipico maschio italiano ’, spettacolo che, sabato alle 21,30, sarà presentato in anteprima nazionale nell’arena del teatro Borsoni di Brescia, nell’ambito della rassegna estiva Fantasie metropolitane. Spettacoli, suoni e visioni dal mondo al Teatro Borsoni, organizzata da Centro Teatrale Bresciano e ManoLibera Cooperativa di Comunità . Nel suo progetto, Maragoni si è chiesto come si può parlare, oggi, da uomo, di amore, di sesso, di consenso, di rifiuto, di gelosia, di manipolazione, di violenza, ma anche di autenticità , di emozioni, di libertà in modo credibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, al teatro Borsoni uno spettacolo sull’Italia maschilista

In questa notizia si parla di: teatro - borsoni - spettacolo - brescia

Teatro Borsoni: Fantasie Metropolitane - Per la prima volta, l'estate arriva anche al Teatro Renato Borsoni. Inaugurato nel settembre 2024 nel cuore di Via Milano, uno dei quartieri più complessi e al tempo stesso vitali di Brescia, il Borsoni è molto più di un semplice spazio scenico: è un presidio culturale, sociale e urbano, nato per.

CTB Centro Teatrale Bresciano Vai su Facebook

Brescia, al teatro Borsoni uno spettacolo sull’Italia maschilista; Teatro Borsoni: Fantasie Metropolitane; La Stagione estiva del Teatro Renato Borsoni di Brescia: presenta l’allestimento teatrale di Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino.

Brescia, al teatro Borsoni uno spettacolo sull’Italia maschilista - "Uno spettacolo che inizia dalla fine di una storia d’amore e finisce dove deve finire". Segnala ilgiorno.it

Il “Tipico maschio italiano” in scena al Teatro Borsoni di Brescia - Per la rassegna "Fantasie metropolitane", sabato 19 luglio, alle 20 l’Aperitivo musicale seguito, alle 21. Secondo quibrescia.it