All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. No, non basta avere il cinturino in caucciù per definirsi un orologio sportivo. Nel 2025, gli orologi da uomo sportivi devono fare molto di più che resistere a una doccia o segnare i minuti del tuo allenamento. Devono accompagnarti in palestra e in riunione, su un sentiero sterrato e all’aperitivo delle 19, con la stessa disinvoltura con cui tu cambi outfit da lunedì a sabato. Oggi uno sportivo degno di questo nome è tecnico, certo, ma anche versatile e – dettaglio non trascurabile – ha stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 7 orologi sportivi da uomo, che ti faranno felice indipendentemente dallo sport che pratichi