Tenta due rapine in tre giorni Raid al posteggio e dal parrucchiere Condannato a due anni e mezzo

Prima ha preso di mira una donna nel parcheggio dell’ ospedale e poi, impugnando un paio di forbici, ha tentato il colpo in un negozio di parrucchieri. Due azioni messe a segno nell’arco di tre giorni ed entrambe miseramente fallite che alla lunga sono costate care all’autore, un nigeriano di 43 anni. Ieri mattina l’uomo è stato processato in rito abbreviato e ne è uscito con una condanna a due anni e mezzo di reclusione. La procura aveva chiesto per lui la pena di due anni e tre mesi mentre la difesa, sostenuta dall’avvocato Irene Costantino, aveva sollevato un’eccezione di nullità per la mancata traduzione degli atti per l’imputato che non parla correttamente l’italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta due rapine in tre giorni. Raid al posteggio e dal parrucchiere. Condannato a due anni e mezzo

In questa notizia si parla di: anni - giorni - mezzo - tenta

Angelo Apruzzi ha 61 anni: «Vivo in stazione a Macerata da 40 giorni. Ho un gattino, la mia vita è tutta qui» - MACERATA - Un telo verde, un filo, un foglio di plastica bianco e qualche bancale a terra con sopra coperta e cuscini.

“Cinque giovani morti in sei giorni”. Giacomo aveva 20 anni, Marco ne aveva appena compiuti 34: addio anche a Davide, Andrea e Vedad. - Cinque giovani vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in sei giorni con una drammatica sequenza di incidenti mortali.

Balducci sulla breccia a 84 anni: "Tutti i giorni in azienda alle 6, le mie ragazze sono da serie A1" - "A Messina le ragazze hanno dimostrato di essere pallavoliste di serie A1". È molto soddisfatto il commendator Franco Balducci, maceratese nato nel 1940, perché la squadra che porta il nome della sua azienda (Cbf Balducci), che dal 1970 progetta e realizza capi d’abbigliamento professionale e promozionale, ha vinto la finale playoff tornando nel massimo campionato di volley femminile.

Chiaiano, tenta di accoltellare l’autista del 118 e lancia una bottiglia contro l’ambulanza: distrutto il parabrezza Paura a via Camillo Guerra, l’aggressore è fuggito: per poco non si è sfiorata la tragedia Asl Napoli 1 : aggressione n.31 del 2025 (39 aggressioni t Vai su Facebook

Tenta due rapine in tre giorni. Raid al posteggio e dal parrucchiere. Condannato a due anni e mezzo; Tenta la rapina: cade dalla moto. Arrestato; Il calcio libico tenta Milano: all’Arena il girone e la finalissima a San Siro?.

Tenta due rapine in tre giorni. Raid al posteggio e dal parrucchiere. Condannato a due anni e mezzo - Rimesso in libertà, tre giorni dopo ci aveva provato di nuovo puntando un paio di forbici ai titolari d ... Scrive msn.com

Tenta di uccidere la moglie, condannato a 8 anni e mezzo - RaiNews - Tenta di uccidere la moglie, condannato a 8 anni e mezzo Il verdetto della Corte d'Appello di Torino. Secondo rainews.it