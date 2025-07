Semi di chia | che cos’è l'Internal Shower Drink e a cosa serve

I semi di chia e in particolare l’ Internal Shower Drink sono diventati virali sui social e nei gruppi dedicati al benessere naturale. Si tratta di una bevanda semplice e naturale che promette effetti detox e benefici per la digestione. Ma che cos’è esattamente e quali vantaggi può offrire alle donne, anche alle over 50? Dieta detox di una settimana: 5 strategie su cui puntare X Semi di chia: che cos’è l’Internal Shower Drink. L’Internal Shower Drink è una bevanda composta da acqua, semi di chia e succo di limone. Ma ecco come si prepara. Dopo aver lasciato i semi di chia in ammollo per circa 10-15 minuti, questi formano un gel ricco di fibre che, ingerito, agisce come una “doccia interna” per l’intestino. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Semi di chia: che cos’è l’Internal Shower Drink e a cosa serve

