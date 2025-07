Life is Strange Collection | l’intera saga in un solo cofanetto

Square Enix ha annunciato ufficialmente Life is Strange Collection, un cofanetto esclusivo per PlayStation 5 che racchiude l’intera saga narrativa creata da Don’t Nod, in arrivo il 2 ottobre 2025. Si tratta di una raccolta imperdibile per tutti i fan del genere, che potranno rivivere (o scoprire per la prima volta) le storie emozionanti, i dilemmi morali e i viaggi nel tempo che hanno reso la serie una delle più amate degli ultimi anni. Tuttavia, c’è un dettaglio che rischia di far storcere il naso agli appassionati del formato fisico. Solo due giochi sono realmente “su disco”. Nonostante la Collection venga proposta come edizione fisica, solo due dei cinque capitoli principali saranno inclusi effettivamente su disco: Life is Strange: True Colors – Deluxe Edition. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Life is Strange Collection: l’intera saga in un solo cofanetto

