File e tempi di attesa interminabili, un solo traghetto anche nei giorni di punta e macchinette fuori servizio. Sono solo alcuni dei problemi lamentati da turisti, pendolari e cittadini che si trovano a dover attraversare il canale Candiano tra Porto Corsini e Marina di Ravenna. Il servizio, erogato da Start Romagna, al momento è provvisto di due i traghetti ‘anziani’, l’Azzurro e il Baleno, datati rispettivamente 1990 e 1996. Tra i bagnanti la sensazione diffusa è che il traghetto sia imprevedibile. Francesca Zoli racconta: "Sabato scorso c’era un solo traghetto in servizio, solo per fare la traversata in bici ci ho messo 25 minuti, non oso pensare se fossi stata in macchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Marina e Porto Corsini. File interminabili e macchinette rotte: "Il traghetto è un’Odissea"