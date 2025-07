Wendy’s la catena di fast food americana apre a Milano

I primi due ristoranti apriranno a Milano nel 2026, ma quella di Wendy’s, catena americana di fast food (il terzo player a livello mondiale), ha tutti i tratti di un ingresso su larga scala. Questo perché entro il 2035 saranno 170 i locali del paese con l’insegna.Il precedente degli anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

