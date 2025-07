Scuola di rispetto Dai banchi alle scrivanie

Tante le collaborazioni di Cadom sul territorio e con le scuole, dal sodalizio con Fabrizia De AndrĂ© che offrire a Cadom parte del ricavato di un suo CD, a quello simile con l’associazione teatrale “I divergenti“ e l’associazione culturale “Zefiro“, nata in seno al liceo Frisi. Grazie alla donazione del Gruppo Amiche del Ricamo di Omate, Cadom ha attuato un intervento di prevenzione nella scuola media di Agrate, con il progetto “Le relazioni che fanno male“, coinvolgendo 17 classi e tutto il corpo docente. L’attivitĂ si è inserita nel percorso di educazione all’affettivitĂ giĂ in essere nella scuola, rafforzandone l’impatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola di rispetto. Dai banchi alle scrivanie

In questa notizia si parla di: scuola - rispetto - banchi - scrivanie

Francia, studente uccide una compagna di scuola a coltellate e ne ferisce altri tre. Macron: «Rispetto per il coraggio dei professori» - Uno studente di un liceo di Nantes, nell’ovest della Francia, ha accoltellato tre compagni di scuola: una studentessa è rimasto uccisa e altri tre giovani sono stati feriti.

“Chi si meritava di più di essere uccisa?”, il sondaggio su Whatsapp su Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin sconvolge una scuola. L’appello di Women for Freedom: “Serve educazione al rispetto” - Un sondaggio scioccante è comparso in una chat scolastica di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, sollevando un’ondata di indignazione.

Educazione sessuale, Valditara: “Inopportuna alla scuola dell’infanzia e primaria. Educazione al rispetto per tutti, non serve consenso genitori” - L'educazione al rispetto è per tutti gli studenti e non serve il consenso informato dei genitori: così il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, precisa in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando alcuni dei punti contenuti nel disegno di legge approvato recentemente in Cdm.

Le nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo rappresentano una svolta culturale importante per una formazione di sempre maggiore qualitĂ , all'insegna di un modello di scuola centrata sulla persona dello studente e sui valori costituzionali. Una scuola cap Vai su Facebook

Scuola di rispetto. Dai banchi alle scrivanie.

Scuola di rispetto. Dai banchi alle scrivanie - Tante le collaborazioni di Cadom sul territorio e con le scuole, dal sodalizio con Fabrizia De André che offrire a Cadom parte del ricavato di un suo CD, a quello simile con l’associazione teatrale “I ... Lo riporta ilgiorno.it

Scuola, sui 2,4 milioni di banchi promessi ne mancano 900mila - Sembrano lontani anni luce i tempi in cui il problema principale della scuola erano i banchi in funzione anti- Segnala ilsole24ore.com