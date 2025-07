La testimonianza da Rafah di Mariam attivista ISM | Troppe perdite non ci resta che filmare i crimini

Intervista a Mariam, volontaria italiana dell'International Solidarity Movement, che in questo momento si trova a Rafah: "Israele ha assunto questa forma di punizione collettiva, per cui se c'è un membro della famiglia che è attivista o è attivo in politica o contro l'occupazione, a pagarne le conseguenze è tutta la famiglia, se non l'intero villaggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it