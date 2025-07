Il TAR apre le porte ai genitori | sì all’accesso ai dati universitari dei figli maggiorenni per rivedere il mantenimento ma resta il segreto sui voti Cosa hanno deciso i giudici SENTENZA

Una sentenza del TAR Toscana (n. 12122025, depositata lo scorso 27 giugno) ha stabilito che un genitore separato ha diritto a conoscere la situazione universitaria del figlio maggiorenne, se tale informazione è necessaria per valutare la revisione dell’assegno di mantenimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

