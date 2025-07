Muore in sella a una moto elettrica | dopo tre settimane la salma del 23enne torna al paese

SAN VITO DEI NORMANNI - Saranno celebrati oggi, mercoledì 16 luglio, alle ore 11 presso la chiesa di san Domenico a San Vito dei Normanni, i funerali del 23enne Giuseppe Ancora, venuto a mancare in seguito ad un incidente stradale a Gorizia, il 24 giugno scorso. Il giovane sanvitese viaggiava. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

