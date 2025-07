Ai Cancelli di Ostia chioschi e bagni ancora chiusi e zero bagnini

(Adnkronos) – Una spiaggia frequentata anche da diecimila persone ogni fine settimana, ma che ancora, a metà luglio, non ha quasi nessun servizio. Il mare di Roma ridotto a una distesa desolante di chioschi chiusi, serrande abbassate e strutture quasi del tutto abbandonate a loro stesse con nessuno spogliatoio, zero docce e giusto qualche toilette. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: cancelli - ostia - chioschi - bagni

Tra Ostia e Torvaianica neanche un bagno pubblico in 2 km di spiaggia, i ‘Cancelli’ nel degrado - (Adnkronos) – Neanche un bagno pubblico in quasi 2 chilometri: per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa riserva naturale che ospita la tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, la situazione è davvero difficile.

Bagni chiusi e sporcizia, le immagini del degrado ai ‘Cancelli’ di Ostia e Torvaianica – Video - (Adnkronos) – Per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa riserva naturale che ospita la tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, la situazione è davvero difficile.

Ostia, Cancelli nel degrado totale tra sporcizia e occupazioni dei migranti. FdI: “Gualtieri ha fallito” - «Con i Cancelli allo sbando, con le strutture occupate dai migranti e l’area in totale abbandono, e Ostia che ha diversi stabilimenti balneari posti sotto sequestro, la stagione è fallimentare, non c’è una cosa che va bene.

Ostia, la spiaggia libera di Roma senza servizi: chioschi e bagni chiusi ai Cancelli; Castel Porziano, assegnati i cinque chioschi delle spiagge libere. Ecco chi ha vinto la gara; “Tutti al mare” ma da Ostia ai Cancelli molte spiagge libere restano una scommessa.

Ai Cancelli di Ostia chioschi e bagni ancora chiusi e zero bagnini - Servizi igienici aperti solo in tre strutture su sette, occupanti abusivi e immobili allagati pieni di fango: a 15 giorni dalla chiusura del bando del Campidoglio poco è cambiato per il mare di Roma ... Si legge su adnkronos.com

A Ostia spiagge libere senza bagni, l'allarme degli igienisti. L'ordine dei medici: "Tante segnalazioni anche a noi" - Il presidente della Siti: "Con il sovraffollamento e queste temperature il Comune deve intervenire". Si legge su msn.com