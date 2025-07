Pallavolo arriva l’Italia giovanile femminile

Due tra le Nazionali giovanili più forti del pianeta arrivano a Urbino per l'ultima fase della preparazione al Mondiale femminile di pallavolo Under 21. L' Italia e la Polonia saranno in città dal 21 al 27 luglio allo scopo di effettuare una rifinitura congiunta che permetta alle squadre di limare gli ultimi dettagli tecnici e tattici in vista della competizione, in programma dal 7 al 17 agosto in Indonesia: punto di riferimento saranno il PalaCarneroli e una palestra della città , che si è messa a disposizione. "Quest'iniziativa è partita da una telefonata con il direttore tecnico delle Nazionali giovanili italiane, Marco Mencarelli, e ora presentiamo una bellissima settimana di pallavolo – commenta Gian Franco Fedrigucci, assessore agli Eventi sportivi –.

