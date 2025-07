Lavoro il paradosso della Generazione Z | preparati sul piano tecnico faticano a comunicare

Lo segnala uno studio britannico. Uno dei fattori determinanti è stato l’impatto del Covid-19: le lezioni a distanza e l’isolamento sociale hanno rallentato momenti fondamentali di contatto fisico, in una delle fasi della vita in cui si impara a stare in relazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lavoro, il paradosso della Generazione Z: preparati sul piano tecnico, faticano a comunicare

Solitudine digitale sul lavoro: il paradosso di essere sempre connessi, ma isolati - Roma, 29 aprile 2025 – Sempre connessi, ma isolati: la solitudine digitale sul lavoro come nuova sindrome connessa all’attività da remoto.

Il paradosso di LinkedIn che taglia lavoro e i dubbi sull’etica dell’innovazione - Qual è il colmo per LinkedIn? Licenziare. Microsoft, che l’ha acquisita nel 2016 per 26 miliardi di dollari, è pronta a tagliare di circa il 3 per cento la forza lavoro globale.

Il paradosso della generazione 110 e lode, quando l’eccellenza accademica si scontra con la realtà del primo lavoro. Sui social è dibattito: “Di pratico non sapete neanche rifarvi il letto” - Un post su X ha acceso una miccia esplosiva nel panorama del dibattito sociale, scatenando una guerra di commenti che va ben oltre la semplice critica generazionale.

Lavoro a Milano, il paradosso del personale introvabile: dai medici a ... - Report Confartigianato: aumenta l’offerta di lavoro dopo il Covid, mancano candidati (o sono senza competenze): non si riesce a reperire il 40% del personale. Si legge su milano.corriere.it

Professionisti stressati ma felici del proprio lavoro: il paradosso ... - La Generazione Z, la forza lavoro emergente, plasmerà il mondo del lavoro del futuro, ma è caratterizzata da diversi paradossi. Secondo tomshw.it