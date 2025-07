Sulle colline urbinati, ogni luglio c’è un solo evento capace di combinare alogastronomia, giochi divertenti, buona musica e risate all’insegna del dialetto: è Pievecagnis Bierfest. All’ombra degli alberi accanto alla ex scuola di Pieve di Cagna, con un’atmosfera da biergarten bavarese stemperata dalla musica nostrana, da venerdì per due weekend torna il tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco: "Ogni estate centinaia di partecipanti tornano a trovarci – spiegano gli organizzatori – per ritrovare le varie birre che proponiamo, tutte diverse, quest’anno ben cinque, ma anche i piatti preparati dai nostri volontari e un camioncino dei gelati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è Pievecagnis. Bierfest