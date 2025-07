Il piano del governo sulle carceri affollate Misure alternative per 10mila detenuti

Dopo mesi di denunce e di polemiche sul sovraffollamento delle prigioni italiane, ieri dal Governo - finora fermamente contrario a ogni misura «svuotacarceri» - arriva la prima presa di posizione che sembra aprire a un intervento per fronteggiare l'emergenza. Viene direttamente dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Che ieri con una nota annuncia l'istituzione di una task force chiamata a tempi stretti a affrontare uno dei nodi che da che da tempo vengono segnalati tra le criticità del sistema: il grande numero di detenuti che in base alla legge avrebbero il diritto di trascorrere fuori dal carcere la parte di pena che resta ancora loro da scontare, e che invece restano in cella perchÉ non hanno un domicilio che li accolglie o per l'incapacità del sistema giudiziario di rispondere in tempo utile alle loro richieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il piano del governo sulle carceri affollate. "Misure alternative per 10mila detenuti"

