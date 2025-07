"Ci siamo guardati negli occhi dopo 17 anni: è stato incredibile. Era come se il vetro tra noi non ci fosse e abbiamo parlato ininterrottamente per due ore. Cosa vorrei? Che si prendesse in considerazione il fatto che vi sono elementi nuovi che potrebbero ribaltare la sentenza ma, soprattutto, che si capisse quanto sia sbagliato isolare un essere umano per decenni: il 41bis va contro la Costituzione". Sono queste le parole di Clare Holme, italo inglese residente a Modena da anni dove ha gestito prima una cooperativa sociale e oggi una associazione sportiva ma, soprattutto, donna legata sentimentalmente a quello che è noto come il boss di Cosa Nostra, Davide Emanuello, detenuto al 41 bis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "E’ stato incredibile guardarsi negli occhi"