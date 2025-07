"Conosciamo il valore di Musicultura, non è certo Ripa a poterci dare lezioni. Utilizzare un asset culturale strategico per una passerella mediatica denuncia una politica acerba". L’assessore agli eventi Riccardo Sacchi replica al consigliere del gruppo misto Giordano Ripa, secondo il quale "l’amministrazione non mette in sicurezza la permanenza in città del festival, tagliando fondi e rifiutando un accordo triennale". Sacchi evidenzia che "gli anni trascorsi ci hanno insegnato, grazie a un costante e proficuo confronto con gli organizzatori, l’importanza della programmazione pluriennale per questa macchina così prestigiosa e complessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musicultura, Sacchi bacchetta Ripa: "Cerca una passerella mediatica, conosciamo il valore del festival"