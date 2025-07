Di nuovo a caccia di vitalizi | oltre mille ex parlamentari rivendicano il ritorno degli assegni d’oro

L’elenco è lungo e variegato: oltre mille ex parlamentari – un tempo «onorevoli», oggi convinti di essere vittime di un’ingiustizia – rivendicano con forza il ripristino dei vitalizi decurtati. Da Antonio Bassolino a Mario Capanna, da Claudio Scajola a Ilona Staller, da Claudio Martelli a Rosa Russo Iervolino e poi Romano Prodi, Giuliano Amato, fino a Paolo Guzzanti. Il giornalista è quello più attivo sui media, ha raccontato di sentirsi «ferito» dalla «palese ingiustizia» subita, riferendosi al taglio, nel 2018, dell’assegno che percepiva a vita. La misura fu adottata dal Movimento 5 stelle e dall’allora presidente della Camera Roberto Fico, che ricalcolò il trattamento previdenziale degli ex inquilini di Montecitorio con il sistema contributivo, allineandolo a quello di qualsiasi altro cittadino. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Di nuovo a caccia di vitalizi: oltre mille ex parlamentari rivendicano il ritorno degli assegni d’oro

