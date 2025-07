Piccoli consigli per non farsi adescare in rete

Crippa Come girare con un mitra in mano senza saperlo. Il caso del 24enne che è riuscito ad adescare una ragazzina di Monza e a violentarla accende i riflettori sui pericoli del web. La polizia postale offre numerosi consigli per navigare in modo sicuro su internet, specialmente per bambini e ragazzi. "È importante navigare insieme ai genitori, non condividere informazioni personali online senza permesso e diffidare di contatti sconosciuti". Per i più piccoli, è utile ad esempio impostare la cronologia e parlare con loro di eventuali situazioni che li mettono a disagio. L’importante è che i bambini e ragazzi imparino a navigare in modo sicuro, con il supporto dei genitori o di un adulto di riferimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piccoli consigli per non farsi adescare in rete

