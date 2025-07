I giovani della Coldiretti Treviso a Bruxelles per un flash mob di protesta

Dalla Marca a Bruxelles per un blitz non annunciato. Protagonisti anche i giovani imprenditori di Coldiretti Treviso guidati dal delegato provinciale e regionale Marco De Zotti e dal segretario Luca Colussi. Coldiretti scende in piazza per denunciare il tentativo dell'Unione Europea, di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: coldiretti - giovani - treviso - bruxelles

Coldiretti Ancona, gli allevatori della vendita diretta alla Bottega Italiana di Sassoferrato: "Aumentano i giovani allevatori" - Oltre 10 allevamenti, la maggior parte gestiti da giovani e in biologico. Insieme per essere più forti e, attraverso la multifunzionalità agricola, offrire al territorio qualità a tavola ed economia.

Giovani al centro dell'incontro di Coldiretti. "Risorse fondamentali per la tutela del territorio e delle sue eccellenze" - Una serata di dialogo, visione e partecipazione quella che si è svolta mercoledì 28 maggio presso l’agriturismo Cantina Glicine di Cesena, in occasione dell’assemblea interprovinciale Giovani Impresa di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini.

Nell'agriturismo cesenate l'assemblea dei Giovani Impresa di Coldiretti: "Costruiranno l'agricoltura di domani" - Una serata di dialogo, visione e partecipazione quella che si è svolta mercoledì 28 maggio all’agriturismo Cantina Glicine di Cesena, in occasione dell’Assemblea interprovinciale Giovani Impresa di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini.

Giovanni Bellei, Delegato Giovani Coldiretti Lombardia, sulla nostra presenza oggi a Bruxelles Vai su Facebook

Giovani Coldiretti Treviso, blitz e flash mob di protesta a Bruxelles; Pac: i giovani agricoltori in piazza a Bruxelles contro i tagli Ue; Agricoltori padovani in rivolta a Bruxelles, Parisatto (Coldiretti): «L’Europa ci serve, ma così ci affossano».

Giovani Coldiretti Treviso, blitz e flash mob di protesta a Bruxelles - Dalla Marca a Bruxelles per un blitz non annunciato: protagonisti anche i giovani imprenditori di Coldiretti Treviso guidati dal delegato provinciale e regionale Marco De Zotti e dal segretario Luca C ... Riporta informazione.it

Agricoltura, a Bruxelles e Roma i flash mob di Coldiretti contro il piano von der Leyen - Leggi ... Si legge su informazione.it