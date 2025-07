Le vie Pizzecolli e Birarelli più vicine | Ecco la scalinata dei 133 gradini

Da ieri le vie Pizzecolli e Birarelli sono più vicine. Merito della nuova scalinata che le unisce, inaugurata ieri dal sindaco Daniele Silvetti, affiancato per l’occasione da vari assessori (Stefano Tombolini, Marta Paraventi, Marco Battino, Orlanda Latini e Antonella Andreoli), alcuni consiglieri comunali e ‘addetti ai lavori’ che si sono occupati a vario titolo del progetto. I 133 scalini collegano largo Birarelli (dove si trova il centro ricerche Inrca, poco dopo Porta Cipriana) e il cuore di via Pizzecolli, a metà tra piazza San Francesco e piazza Stracca. La nuova struttura (importo contrattuale pari a 341. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le vie Pizzecolli e Birarelli più vicine: "Ecco la scalinata dei 133 gradini"

