Drogata e costretta a prostituirsi Due fratelli rinviati a giudizio Uno è il fidanzato madre irreperibile

Si aprirà a gennaio prossimo davanti al tribunale collegiale il processo a carico dei due fratelli accusati di aver trasformato in un incubo la convivenza con una giovane donna, costretta — secondo la Procura — a prostituirsi in casa dopo essere stata indotta a consumare droghe contro la sua volontà . Il Gup Janos Barlotti ha disposto il rinvio a giudizio per entrambi, mentre ha stralciato la posizione della madre, al momento irreperibile. La vittima, 32 anni, si è costituita parte civile con l’avvocato Valentina Bartolini. La vicenda risale al periodo tra il 2022 e il 2023. La giovane ha denunciato alla questura di Ravenna di essere stata vittima di continue vessazioni all’interno dell’abitazione dove viveva con l’allora fidanzato, il fratello di lui e la madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

