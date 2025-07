Polo scolastico Leonardo | La palestra prende forma Sarà pronta a settembre

Gli studenti degli istituti superiori Corni e Selmi di Modena avranno una nuova palestra in tempo per la ripresa del prossimo anno scolastico. "I lavori sono ormai in fase conclusiva, entro il mese di luglio saranno quasi terminati. La struttura sarà pronta per settembre", afferma l’Ingegner Annalisa Vita, direttrice dell’area tecnica della Provincia di Modena e responsabile del procedimento. "Rimangono da ultimare alcuni apparati impiantistici e il pavimento in gomma, che verrà realizzato per ultimo per evitare che venga danneggiato dai lavori in corso". La struttura – finanziata in parte dal Pnrr e in parte dalla Provincia – si trova nei pressi del polo Leonardo, dove hanno sede i due istituti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polo scolastico Leonardo: "La palestra prende forma. Sarà pronta a settembre"

In dirittura d’arrivo la nuova palestra per il polo scolastico Corni-Selmi di Modena - Sono quasi terminati i lavori per la nuova palestra del polo scolastico Leonardo, a Modena, che servirà gli istituti superiori Corni e Selmi.

